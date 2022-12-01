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‘Bir çocuk da sen giydir' dediler, çocukların yüzünü güldürdüler

Amasya’nın Taşova ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından yürütülen ‘Çocuklar üşümesin, okusun, gülümsesinler” projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet dağıtıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından yürütülen ‘Çocuklar üşümesin, okusun, gülümsesinler” projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet dağıtıldı.


AK Parti Taşova ilçe teşkilatı, Gençlik Kolları Başkanı Emre Kavi, Kadın Kolları Başkanı Dilek Akgül ve beraberindekilerle


Yaylasaray köyünde Şehit Er Arif Burçak İlkokulu'ndaki miniklere, mont, bot ve satranç takımı hediye etti. Öğrencilerle çeşitli aktiviteler gerçekleştirerek eğlenceli vakit geçirdiler.

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