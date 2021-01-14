Bir şahsın üzerinden 67 adet uyuşturucu hap çıktı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde durumundan şüphelenilen bir vatandaşın üzerinde polisler tarafından yapılan aramada, 67 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, uyuşturucu madde kullanan, imal eden, ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine İ.K. (30) isimli şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yaptı.

Narkotik ekipleri tarafından yapılan aramada; 67 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekiplerin gözaltına aldığı İ.K. isimli şüpheli şahıs, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.