Boraboy Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Boraboy Gölü'nün yüzeyi sıfırın altına düşen hava sıcaklığından dolayı donarak, buz tuttu.

Sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle, 80 metre genişlik ve 25 metre derinliğe sahip Boraboy Gölü'nün yüzeyi dondu. Piknikçilerin ve turistlerin uğrak yeri olan Boraboy Gölü'nün yüzeyi, donmasına rağmen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Doğaseverlerin yanı sıra yöre halkı da donan göle ilgi gösteriyor.