Boşnak öğrencilerden Başkan Vekili Bozkurt'a ziyaret

Bosna Hersek'te bulunan 4 farklı üniversiteden gelen öğrenciler Amasya Belediye Başkan Vekili Mehmet Bozkurt'u ziyaret etti.

Bosna Hersek'te 4 farklı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okuyan ve dil gelişimine katkı sağlamak amacıyla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Yaz Okulu Programına katılan 40 öğrenci Amasya gezileri kapsamında Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Uluslararası öğrenci koordinatörü Doç. Dr. Fatih Yılmaz ile birlikte Amasya Belediye Başkan Vekili Mehmet Bozkurt ve Başkan Başdanışmanı Ahmet Yenihan'ı ziyaret etti.

Meclis odasında misafirleri ağırlayan Başkan Vekili Bozkurt ve Başdanışman Yenihan, kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Bir süre sohbet ettikten sonra Boşnak öğrencilere Amasya'nın önemli tarihi yerleri, müzeleri ve kültürel yapısı ile ilgili bilgiler verildi. Belediye binası önünde çektirilen hatıra fotoğrafı sonrası grup şehrin önemli yerlerini gezmek için ziyaretlerini sonlandırdı.