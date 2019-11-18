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Boyalı'da içmesuyu ve kanalizasyon hattı yenilendi

Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Boyalı köyündeki içmesuyu ve kanalizasyon hattı, Amasya İl Özel İdaresi tarafından yenilendi.

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Boyalı köyündeki içmesuyu ve kanalizasyon hattı, Amasya İl Özel İdaresi tarafından yenilendi.


2019 yılı KÖYDES Projesi ve Özel İdare müşterek bütçesiyle uygulanan çalışmalar sonucunda Boyalı köyünde kanalizasyon ve içmesuyu hattı boydan boya değişerek köyün alt yapısı uzun yıllar hizmet edecek şekilde dayanıklı hale getirildi.


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, “Alt yapı çalışmaları sonucunda köyümüzün sağlıklı içmesuyu ile yeni kanalizasyon hatlarına kavuşması sağlanmış oldu” dedi.

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