BTK Güvenli İnternet Tırı Amasyalı öğrencilerle buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) ve Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) iş birliği ile teknolojiye ulaşma fırsatı sınırlı olan çocuk ve gençlere teknoloji deneyimleri yaşatmayı hedefleyen ‘BTK Güvenli İnternet Tırı' Amasya'da öğrencilerle buluştu.

Eğitim tırında görev yapan eğitimciler güvenli ve bilinçli internet kullanımı hakkında 700 ortaokul öğrencisine sunum yaptılar.

İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Gürbüz ve Şube Müdürü Faruk Yıldız da tırda bulunan güvenli internet merkezi ve teknoloji deneyim alanlarında incelemelerde bulundular.