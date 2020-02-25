Bu da dilenci turizmi

Türkiye'nin farklı şehirlerinden geldikleri Amasya'da vatandaşların duygularını istismar eden dilenciler zabıta engeline takıldı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelerek Amasya'da dilenen şahıslara yönelik Amasya Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Özellikle cami, hastane gibi halkın kalabalık olduğu yerleri mesken tutan dilencilere zabıta ekipleri fırsat vermedi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Hemşehrilerimizin bu tür olumsuzluklarla karşılaştıklarında '153 ALO Zabıta'yı arayarak ihbar etmelerini rica ederiz" denildi.