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Bunlar da ‘doğal küpeli' koyun

Amasya’daki Gökhöyük Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen koyunların boynunda nadiren görülüp ‘doğal küpe’ olarak adlandırılan çıkıntılar dikkat çekiyor.

Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen koyunların boynunda nadiren görülüp ‘doğal küpe' olarak adlandırılan çıkıntılar dikkat çekiyor.


Et kalitesi ve süt verimi yüksek olan, çoklu doğum yapma özelliğine sahip Bafra ırkı koyunların bazılarında nadiren görülen bu durum işletme yetkilileri tarafından 'nazarlık' olarak yorumlanıyor.


İşletmenin koyunculuk şubesi birim sorumlusu Furkan Bayraktar, gırtlak kısmında beze şeklinde sallanan çıkıntıların her hayvanda bulunmayıp nadiren görüldüğünü belirtti.


Bayraktar, “Bu çıkıntılara ‘doğal küpe' diyoruz. Bu da nazarlığımız, boncuğumuz. Hayvanın güzelliğinden kaynaklı bir durum. Irkının haricinde bir olay. Hepsinde görülmeyen bir oluşum” diye konuştu.

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