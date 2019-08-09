Cadde ve kaldırımlar geleneksel dokuya uygun şekilde yenilendi

Amasya'da uygulanan ‘Kadim Kentin Yeni Kültür Rotası, Sofular Projesi' kapsamında Sofular Mahallesi'ndeki cadde ve kaldırımlar geleneksel kent dokusuna uygun şekilde yenilendi. Vali Dr. Osman Varol, planlanan projelerin tamamlanmasıyla mahallenin bir turizm cazibe merkezi olacağına inandığını belirtti.

Amasya Valiliği himayesinde Amasya İl Özel İdaresi tarafından uygulanan 'Kadim Kentin Yeni Kültür Rotası, Sofular Projesi' kapsamında Sofular Mahallesi'nde yer alan Saraydüzü Caddesi ve Pirler Sokağı'ndaki cadde ile kaldırımların doğal dokuya uygun malzeme ile yenileme çalışmaları sona erdi. Sokaktaki asfalt ve beton yol ile kaldırımlar sökülerek tarihi dokuya uygun bazalt taş kaplama ile yenilendi.

Geleneksel Osmanlı evlerinin yoğun bulunduğu ve kadim şehrin ruhunu oluşturan çok önemli mahallelerinden biri olan Sofular Mahallesi'nin Çilehane, Pir İlyas ve Hamdullah Efendi Türbeleriyle birlikte manevi olarak da inanç turizmi merkezlerinden olmaya aday olduğunu belirten Vali Varol, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar'ın da katılımıyla incelemede bulunduğu mahallede gazetecilere yaptığı açıklamada, “Meydandan başlayarak tarihi mahalleye girdiğimiz andan itibaren yolları tamamen Arnavut kaldırımına çevirdik. O dönemin güzel görüntüsünü yansıtacak şekilde düzenledik. Ayrıca hat üzerindeki aydınlatma armatürlerini değiştirdik. Yapılarla eski görüntüsünü muhafaza eden sokağımızda yerdeki kaplamayla birlikte bunu bütünlemiş olduk” dedi.

Projenin diğer ayağı olan Amasya İl Özel İdaresine ait 2 adet tescilli ‘Amasya Evi'nin restorasyonunun tamamlanmak üzere olduğunu ve tescilli ahşap evlerin aslına uygun olarak yerel yaşamı yansıtacak şekilde “Yaşam Kültürleri Müzesi” olarak Amasya turizmine kazandırılacağına değinen Vali Varol, binanın içerisinde sanal müze konsepti de oluşturmayı planladıklarını söyledi.

Amasya'ya her yıl gelen yüz binlerce turistin önemli bir bölümünü bu mahalle ile buluşturmak ve burada saklı kalmış değerlerin ortaya çıkmasını sağlamak istediklerini vurgulayan Vali Varol, “Burada oluşacak turizm hareketiyle bölgede gelir kaynağı oluşmasını sağlamak istiyoruz. Ayrıca nihai hedefimiz olan turistlerin Amasya'da daha uzun süre kalmasını, daha uzun süre vakit geçirmesini sağlayacak yeni aktivite alanları oluşturmaktır. Bu kapsamda bu bölgeyi yeni destinasyonumuz, yeni rotamız, yeni genişleme alanımız olarak kabul ettik. Bu çalışmalar daha genişleyecek” diye konuştu.

Bölgenin en üstünde Şehzade saraylarının bir örneği olan Beyler Sarayı'nın hayata geçirilmesini planlarken bölgedeki Sofular Abdullah Paşa Camisi'nin de restore edileceğine değinen Vali Varol, “Burası Amasyamızın önümüzdeki dönemde belki içeri şehir kadar olmasa bile ona yakın bir turizm cazibe merkezi olarak vatandaşımızın ziyaretine açılacak” şeklinde konuştu.