Çalıntı motosiklet 10 gün sonra saman balyalarının arasında bulundu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir evin önünden 10 gün önce çalınan motosiklet, 240 saatlik güvenlik kamera görüntüleri izleyen polisin takibi sonucu ilçeden 30 kilometre uzaklıktaki bir köyde saman balyalarının arasına saklanmış şekilde bulundu. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumara Mahallesi'ndeki evinin önüne park ettiği motosikletini bulamayan Alaaddin Şeker, Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Mahalledeki 240 saatlik güvenlik kamera görüntüleri izlenerek yapılan incelemenin ardından Hayati Y., Mustafa D. ve Servet D.'nin olaya karıştığı belirlendi. Kıskıvrak yakalanan Hayati Y. ve Mustafa D., motosikleti ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Bademli köyünde saman balyaları arasına sakladıklarını itiraf etti. Bunun üzerine yapılan aramada çalıntı motosiklet bulundu.

Emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen iki şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Servet D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Motosikletini teslim alan ekmek fırını çalışanı Alaaddin Şeker, yüzünü güldüren polislere teşekkür etti.