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Camilerde Yemenlilere yardım için kermes

Amasya’da 14 caminin bahçesinde Yemen’de açlık, hastalık ve iç savaşla mücadele eden Müslümanlara yardım için düzenlenen kermeste 40 bin lira para toplandı.

Amasya'da 14 caminin bahçesinde Yemen'de açlık, hastalık ve iç savaşla mücadele eden Müslümanlara yardım için düzenlenen kermeste 40 bin lira para toplandı.


Cami görevlileri, Kur'an kursu hocaları ve öğrencilerinin katkılarıyla düzenlenen kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


İstasyon Camisi'nde düzenlenen kermesi ziyaret eden İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu yapılan ürünlerden satın alarak kermese katkıda bulunan ve emeği geçenlere teşekkür etti.


Toplanan 40 bin TL'nin yardım görevlileri tarafından Yemen'e gönderilmek üzere Diyanet Vakfına teslim edildiği bildirildi.

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