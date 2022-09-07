Çatalçam ve Avşar'da 850 bin TL'lik sulama tesisleri hizmette

Amasya'da Çatalçam ve Avşar köylerinde İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan toplam 850 bin TL maliyetli basınçlı sulama tesislerinin açılışı yapıldı.

Toprağı suyla buluşturdukları tesislerin açılışını yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Ülkemizdeki tarım politikası istikrarlı şekilde devam etmektedir. Biz büyüyen ve güçlenen bir ülkeyiz. Türkiye hem bölgesinde, hem de dünyada önemli üretim merkezlerinden biridir” dedi.

Proje çerçevesinde Çatalçam köyü Bel deresinden 10 lt/sn debiyle alınan su, bin 150 metre terfi hattı ile 10 hektar alanın sulanmasının sağlandığına değinen Vali Masatlı, Avşar köyü Kayadibi deresinden alınan suyun 130 ton kapasiteli sulama havuzuna iletilmesiyle bin 400 metre kapalı sulama sistem hattı döşenerek 10 hektar arazinin sulamaya açıldığını söyledi.

Köy sakinleriyle sohbet edip bu çalışmaların hayırlı olmasını dileyen Masatlı, “Bütün bu hizmetleri ilimize kazandırmamıza imkân sağlayan başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere, milletvekillerimize, il genel meclis başkanımıza, il genel meclis üyelerimize, il özel İdaremize ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Tesislerin açılışına AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto da katıldı.