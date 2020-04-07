İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

Amasya’da çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı.

Amasya'da çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı.


Amasya'nın Suluova ilçesi Borsa Mahallesi Yusuf Yekeler Caddesi'ndeki bir evin çatısında mahsur kalan güvercinin imdadına Suluova Belediye İtfaiye ekipleri yetişti. Çatıda takılı kalan güvercini fark eden çevre sakinleri “110 Alo İtfaiye İmdat” telefonu arayarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri ihbarı alır almaz çatıda mahsur kalan güvercinin imdadına yetişti. Ayağına dolanan ipin çatıya takılması sonucu mahsur kalan güvercini önce asılı kaldığı yerden, ardından ise ayağına dolaşan ipten kurtardı.


İtfaiye merdiveni ile aşağıya indirilen güvercin kontrol edilip ayağındaki sıyrıklar pansuman yapılmasının ardından doğaya salındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.