Cemil Çiçek: "Toplumumuzda tenkit çok, takdir az"

Hatta çoğu zaman da öldükten sonra bu insanları takdir ederiz" dedi.

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'e Amasya Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi. Fahri doktora belgesini Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı'nın elinden alan Cemil Çiçek, “Siyasetle uğraştığımız yıllardan bu tarafa tam 57 yıl geçmiş. Bunların bir kısmı siyasi partiler çatısı altında, bir kısmı derneklerde, bir kısmı başka türlü oluşumlar içerisinde. Ama hepsi yasal. 57 yıldır aklımız ayağımızın tabanında bu millet için uğraşıp duruyoruz” diye konuştu.

“102. Yılında TBMM” başlıklı konferansta konuşmasını duygulu şekilde sürdüren Çiçek, “Bizim toplumumuzda tenkit çoktur, takdir çok azdır. Hatta çoğu zaman da öldükten sonra bu insanları takdir ederiz. ‘Ah rahmetli Atatürk olsaydı. Ah Menderes olsaydı. Ah Özal olsaydı' gibi derinden ah çekeriz. Ama keşke bu insanlar yaşarken biraz daha bu insanları anlamaya çalışsaydık, teşvik etseydik, destek verseydik herhalde Türkiye'mizde daha farklı olurdu” diye konuştu.

Milli Mücadele, Cumhuriyet ve demokrasinin önemine işaret eden Çiçek, “Bu üç önemli kazanım olmasaydı bugün biz burada bu toplantıyı yapamazdık. Bugünkü Amasya, Türkiye olmazdı. Milli Mücadele en önemli kazanımımızdır. Bu sadece bizim için değil bizden ilham alan başka milletler içinde önemlidir. İkincisi Cumhuriyet'tir. Eğer Cumhuriyet olmasaydı biz olmayabilirdik. Onu da iyi anlamamız lazım. Üçüncüsü de demokrasidir. Her üçünü de bize kazandıranları rahmetle, şükranla anıyoruz. Ama kendimi de sorumlu hissederek bir üzüntümü de ifade edeyim. Biz bu üç kazanımın ne kadar farkındayız. Ne kadar bunu özümseyebildik. Halen gereksiz tartışmalar yapılıyor” şeklinde konuştu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın da katıldığı programda üniversite bünyesinde hizmete giren Kızılay butik mağazasının açılışını yapan Cemil Çiçek, engelli sporcularla ve kız futbolcular arasındaki futbol maçının da başlama vuruşunu gerçekleştirdi.