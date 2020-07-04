Çiftçinin sorunları masaya yatırıldı

Video konferans sistemi üzerinden yapılan görüşmede Merzifon Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Aktaş, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şinasi Şemsi Bayraktar'a ilçedeki çiftçilerin sorunlarını ve beklentilerini anlattı.

Aktaş geçen yıl dolu ve sel felaketiyle çiftçinin büyük yara aldığını, bu yıl da beklenen yağmurların çok geç gelmesiyle birçok ürünün tarlada kuruduğunu ifade etti.

Çiftçilerin, ayçiçek desteklerinin henüz yatmamasından dolayı mağduriyet yaşadığını aktaran Aktaş, odanın faaliyetleriyle ilgili de detaylı bilgiler verdi.