Çiftçiye 243 milyon TL pancar bedeli ödenecek

Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, "Alınacak 650 bin ton pancar karşılığında çiftçilerimize yaklaşık 200 milyon TL pancar bedeli, 30 milyon TL nakliye primi, 10 milyon TL küspe primi ve 3 milyon TL ilaç primi olmak üzere toplamda 243 milyon TL ödemede yapacağız" dedi.

2019/2020 pancar alım kampanyasında 57. gününü geride bıraktıklarını, 2019 yılında şirketlerine bağlı 4 il, 10 bölge ve dış saha ekim alanları dahilinde 249 köy, 4 bin 365 şeker pancarı üreticisi ile sözleşme yaptıklarını, 103 bin dekar alanda pancar ekiminin yapıldığını belirten Saatcı, sözleşmeli üreticilerden 2019/2020 pancar alım kampanya döneminde 650 bin ton bedeli ödenecek pancar satın alınacağını açıkladı. Saatcı şu bilgileri verdi:

“Alınacak 650 bin ton pancar karşılığında çiftçilerimize yaklaşık 200 milyon TL pancar bedeli, 30 milyon TL nakliye primi, 10 milyon TL küspe primi ve 3 milyon TL ilaç primi olmak üzere toplamda 243 milyon TL ödemede bulunulacaktır. Bugüne kadar ise çiftçilerimizden 380 bin ton pancar satın alınmış olup 140 milyon TL ayni ve nakdi avans ödemesi gerçekleştirilmiştir. Ödemelerimiz, değerli şeker pancarı üreticisi çiftçilerimizin ihtiyacı göz önüne alınarak pancar ekim sözleşmesinde belirtilen ödeme planının önünde olup devam eden süreçte de periyodik olarak devam edecektir. 2019/2020 kampanya döneminde satın alınacak pancardan ise 80 bin ton kristal şeker, 26 bin ton melas ve 200 bin ton yaş küspe üretilecektir. Bugüne kadar 328 bin ton pancar işlenmiş olup 40 bin ton kristal şeker, 13 bin ton melas ve 86 bin ton yaş küspe üretimi yapılmıştır. Bu yılki kampanyamız yaklaşık olarak 110 gün sürmesi planlanmaktadır. Kapasite kulanım oranımız, hedef kapasite 5 bin 200 Ton/gün planlanmasına rağmen yüzde 113 kapasite kullanım oranı ile 5 bin 400 ton/güne çıkartılmıştır. Bu kapasite kullanım oranının daha da yüksek oranlara çıkartılması hedeflerimiz arasında yer almaktadır."