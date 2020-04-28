Çilez: “Hutbenin bir kısmı bazılarına dokunmuş”

Dr. Ali Erbaş Hocamızı irad ettiği cuma hutbesinden dolayı tebrik ediyorum. Hutbenin bir kısmı Ankara Barosu'ndan bazılarına dokunmuş” dedi.

Ankara Barosu yöneticilerinin akla ziyan olduğunu söyleyen Milletvekili Çilez açıklamasında, “Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş Hocamızı irad ettiği cuma hutbesinden dolayı tebrik ediyorum. Hutbenin bir kısmı Ankara Barosu'ndan bazılarına dokunmuş. Allah sizleri ıslah etsin. Sizin elinizden ‘adalet' tecelli edecek hemi. Güldürmeyin. Ankara Barosu yöneticileri akla ziyansınız. Anne babalarınız sizler hukuk fakültelerini kazanınca kim bilir nasıl sevinip, gururlanmışlardır. Bu açıklamanızdan haberdar olsalar ne tepki verirler tahmin edebiliyorum. Yazık çok yazık” ifadelerini kullandı.