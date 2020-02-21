Çizgi film karakterleri hasta çocukları karşılıyor

Çocukların sıra beklerken en çok baktığı yer olan kapılar çizgi film karakterlerinin resimleriyle donatıldı. İlk etapta çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniklerini çizgi film karakterleriyle süsleyen hastane yönetimi çocukların bir nebze olsun hastalıklarını unutmasını hedefliyor.

Çocuğunu hastaneye getiren Emre Akpınar, “Hastaneye geldik, çocuğum biraz rahatsızdı. Kapıları çizgi film karakterleriyle giydirmişler, gayet şık ve güzel olmuş. Çocuklar içinde ayrı bir eğlence katmış hastane yönetimine teşekkür ediyoruz” dedi.

Birbirinden ilginç çizgi film karakterleri çocukların dikkatini çekiyor

Çocuklardan Mustafa Eren Çınarcı, “Buraya hasta olduğum için gelmiştim. Biz aslında geldik ve bizi çizgi film karakterleri karşıladı” diye konuştu.

Hastaneye gelen çocuklardan Hayrunisa Gül Gedik, “Çok güzel olmuş, ilk geldiğimizde böyle kapının önünde güzel duruyordu. Beni çizgi film karakterleri karşıladı” ifadelerini kullandı.

“Aklımıza böyle küçük minik sürprizler geldi”

Hastaneye gelen çocukları çizgi film karakterlerinin karşıladığını belirten Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Dr. Ercan Kayış, “İdareye çıksam da aklım hep çocuklarda yavrularımızda olduğu için aklımıza böyle küçük minik sürprizler geldi işin açıkçası. Bu daha olayın başlangıcı daha başka sürprizler de olabilir çocuklarımız için. Amaç hastaneye gelen çocuklarımız ürkerek, korkarak, tedirgin olarak geliyorlar. Bu tedirginliklerini, korkularını, heyecanlarını bir nebze olsun dindirebilmek, sakinleştirebilmek amaçlı böyle bir maliyeti çok olmayan ama çocukların kalbine ruhuna gitmenin ne kadar kolay olduğunu, çok maliyet gerektirmediğini gösteren bir olay bence bu. Umarım yavrularımız daha sakin gelirler daha mutlu gelirler ve doktor korkusunu bir nebze olsun atlatarak, zihinlerine bu şekilde yerleşerek, gelmiş olurlar” şeklinde konuştu.

Uygulama genel olarak çocuklardan olumlu not aldı.