Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi hayata geçiyor

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde projenin uygulanacağı alanda incelemede bulunan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, çalışmalarla ilgili bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu. 5160 metrekarelik alanda yapılması planlanan parkta trafik ışık ve işaretleri ile donatılmış araç ve bisiklet yolları, denetleme kulesi, üst geçit, giriş takı, seyir amaçlı tribün, çocuk oyun parkı, eğitim salonu, kafeterya, depo gibi ünitelerin yanında, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD ve İtfaiye müdürlüklerine ait eğitim alanları da oluşturulacak.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar'ın da yer aldığı incelemelerinin ardından Amasya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisleri ile de sohbet ederek vazifelerinde başarılar diledi.