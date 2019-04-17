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Çocukların Vali ile langırt keyfi

Amasya Valisi Dr.

Osman Varol, ziyaret ettiği Gül Çocuk Evi'nde kalan çocuklarla birlikte langırt oynadı.


Amasya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Gül Çocuk Evi'nde bulunan çocuklarla ayrı ayrı ilgilenerek sohbet ettikten sonra yemek yemelerinin ardından birlikte langırt oynayıp keyifli anlar geçiren Vali Varol, sevgi evlerinde kalan tüm çocukların devlete emanet olduğunu belirterek bir aile ortamı sağlayarak geleceğe umutla bakan nesiller olarak yetiştirilmelerini amaçladıklarını vurguladı.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Arslan'dan faaliyetleri hakkında detaylı bilgi edinen Varol, özveriyle çalışan personeli de kutladı.

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