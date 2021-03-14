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Çorapların arasına sakladığı uyuşturucuyla insanları zehirleyecekti

Amasya’nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, bir şahsın ilçeye uyuşturucu getirerek satışa sunacağı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Gece saatlerinde harekete geçen narkotik ekipleri, fiziki ve teknik takibin ardından şüpheli aracı uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta ve araç içerisinde bulunan şüpheli H.İ.'nin (39) üzerinde yapılan aramada, sırt çantasının içerisinde çorapların arasına gizlenen 39 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edildi. "Uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.İ., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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