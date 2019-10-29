Tüm yurtta olduğu gibi Amasya'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku içinde kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni Yavuz Selim Meydanı'nda yapıldı. Kutlama töreni Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Tatlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın vatandaşları selamlamasıyla başladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan ve günümüzde bu fedakarlığı halen göstermeye devam ederek şehadete koşan tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha milletçe sonsuz şükran ve rahmetle anıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Amasyalılara sağlık huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” dedi.

Tören Amasya Valisi Dr. Osman Varol'un konuşmasının ardından, öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle devam etti. Tören kortej geçişinin ardından sona erdi.