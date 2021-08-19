İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dağcı Erdek Cennet'in 24. durağı Amasya'daki Akdağ oldu

Türkiye’nin ilk ve tek solo tırmanış alpinisti olan Erdek Cennet’in ’81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı Projesi’ kapsamındaki 24.

Türkiye'nin ilk ve tek solo tırmanış alpinisti olan Erdek Cennet'in '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı Projesi' kapsamındaki 24. durağı Amasya'nın en yüksek dağı Akdağ oldu.


Türkiye'nin birçok noktasında yüksek irtifa tırmanışları gerçekleştiren Erdek Cennet, kendisinin geliştirdiği '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı Projesi'ni sürdürüyor. Proje ile Türkiye'de bulunan 81 ilin en yüksek rakımdaki zirvelerine solo tırmanışlar yaparak doğa turizmine dikkat çekerek yaygınlaşmasını amaçlıyor.


2095 rakımlı Akdağ'ın zirvesine yaptığı yürüyüşün 4 saat sürdüğünü anlatan Cennet, hedefinin tüm illerin zirve noktalarına ulaşmak olduğunu söyledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.