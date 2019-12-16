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Definecilerin elinden kurtarıldı, öğrencilerin hizmetine sunuldu

Amasya’nın Merzifon ilçesinde harap durumda olan ve definecilerin elinden kurtarılan Ulukuşlar Konağı, restore edilerek çocukların hizmetine sunuldu.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde harap durumda olan ve definecilerin elinden kurtarılan Ulukuşlar Konağı, restore edilerek çocukların hizmetine sunuldu.


Define avcılarının elinden kurtarılan Tarihi Ulukuşlar Konağı, son teknoloji ve kitap ile donatılıp öğrencilerin ve vatandaşların hizmetine sunuldu. Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından 2018'de En Yenilikçi Kütüphane Hizmet ödülünü alan Tarihi Ulukuşlar Konağı Prof. Dr. A. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi Klasik Kütüphane Hizmetlerinin yanında "Yenilikçi Kütüphane Hizmetleri" de veriyor.


Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, “Burası definecilerin uğrak noktasıydı, biz burayı definecilerin elinden kurtarıp öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" dedi.

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