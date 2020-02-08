Deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Dumandan etkilenenler ve yıkımların meydana geldiği enkaz altında kalanlar kurtarıldı.

Amasya'nın Helvacı Mahallesi'nde Amasya Belediyesine ait makine ikmal müdürlüğünde deprem tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği çıkan yangın sonrası meydana gelen depremde yıkımların altında kalanlar kurtarılırken, tatbikat gerçeğini aratmadı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Deprem ve yangın insanların elinde olmadığı bir şey. Yani önümüzde depremler, görüyoruz. Biz de fay hattı içerisindeyiz. Depreme karşı hazırlıklı, uyanık, duyarlı olmak mecburiyetindeyiz. Yangınlar yine öyle yangında alınacak tedbirler bellidir. Akıl ve zekayla hareket edip, teknik ve teknolojiden uzak kalmamamız lazım” dedi.

AFAD Şube Müdürü Burhan Özü, “Bilindiği üzere ülkemizde deprem, buna benzer çeşitli afetlerle ilgili bir boğuşma içerisindeyiz. Biz de Amasyamızda böyle bir durum vuku bulunması halinde belediyemiz, itfaiyemiz, AFAD Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğümüz tüm birimlerimizle kendi kapasitemizi test etmek amacıyla bugün burada bir tatbikat senaryosu hazırlandı” diye konuştu.

Tatbikatta senaryo gereği ilk olarak meydana gelen yangında mahsur kalanlara ve dumandan etkilenenlere İtfaiye, AFAD ve 112 ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangında üst katlarda mahsur kalan 6 kişi atlama yatağına atlayarak kurtarıldı. AFAD ekipleri enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için dinleme yaptı. Enkazın etrafına arama sistemi kuran AFAD ekipleri 2 kişinin yerini belirleyerek kurtarma çalışmalarına başladı. Enkaz altında kalan 2 kişi kısa süre içerisinde kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edilerek, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılmasının ardından tatbikat son buldu.