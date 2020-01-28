Depremzedeler için yardım kampanyası

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için Merzifon Kaymakamlığı, Merzifon Belediyesi, Kızılay Temsilciliği ve AFAD iş birliğiyle kuru gıda, giysi ve nakdi yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem nedeniyle Merzifon'dan kuru gıda, giysi ve nakdi yardım toplanacak. 29 Ocak Çarşamba günü (yarın) mesai bitimine kadar ilçeden toplanacak olan kuru gıda, giysi ve nakdi yardımlar Elazığ ve Malatya'da bulunan depremzedelere gönderilecek.

Yapılacak yardımların tek elden toplanarak toplu halde gönderileceğini kaydeden Türk Kızılayı Merzifon İlçe Temsilcisi İskender Doğru, “Elazığ'da meydana gelen deprem afeti nedeniyle oradaki yerlere bir yardım göndermemiz, depremzedelere yardımcı olmamız gerekiyor. Merzifon Kaymakamlığı, Merzifon Belediyesi, Kızılay temsilciliğimiz ve AFAD iş birliğiyle bu yardımların tek elden olmasına karar verdik. Duyarlı vatandaşlarımızdan kuru gıda, nakdi ve giyilmemiş giysi yardımlarını bugün mesai bitimine kadar bekliyoruz. Mesai bitimine kadar yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız, kuru yiyecek yardımlarını Merzifon Aşevine, giyilmemiş giysi yardımlarını Merzifon Gençlik Merkezine, nakdi yardımlarını da Ziraat Bankası'ndan TR51 0001 0000 3200 0018 6871 32 iban numaralı hesaba yapabilirler” dedi.