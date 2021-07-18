Derinöz Barajı aynı aileden 5 kişiye mezar oldu

Amasya'nın Suluova ilçesinde, girdikleri Derinöz Baraj Gölü'nde kaybolan aynı aileden 5 kişinin cansız bedeni bulundu.

Çocukları Levent Cenik'in göle düştüğünü gören aile üyelerinden 4'ü suya girdi. Bir süre sonra tüm aile üyelerinin suda gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, güvenlik güçlerine haber verdi. Baraj Gölü'ne gelen AFAD ve Amasya Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, suda kaybolan 5 kişinin bulunması için çalışma başlattı. Çalışma sonucu önce Elif Semiz ve Sultan Cenik, bir süre sonra da Emrullah, Havvanur ve Levent Cenik'in cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Ayaklarını suya soktuğu anlar kamerada

Öte yandan Emrulah Cenik'in, olaydan birkaç saat önce göl kenarında ayaklarını suya soktuğu anları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.