Derneğin duvarlarını 300 hatıra fotoğraf kaplıyor

Amasya'da faaliyet gösteren Amasya Selanik Muhacirler Derneği'nin duvarlarının neredeyse tamamını yaklaşık 300 fotoğraf kaplıyor.

1923'te Türkiye ve Yunanistan arasındaki 'mübadele' adı verilen karşılıklı göç ile Anadolu'ya gelenlerden geri kalanlar ve torunlarının 300'e yakın fotoğrafı dernek başkanı Kahraman Pala ile arkadaşlarının yaklaşık bir yıllık çalışmaları sonucu toplandı.

Dernek genel sekreteri Arslan Yurduseven, “Evlad-ı Fatihan diyarı Selanik'ten mübadele yoluyla Anadolu'ya göç ederek Amasya'ya gelmiş dedelerimizin Amasya'daki torunları olarak Selanik'te doğanlardan başlamak üzere ikinci ve üçüncü nesilden vefat edenlerin fotoğraflarını derneğimizin duvarına asarak onları bir anlamda yad etmiş oluyoruz” dedi.

Yurduseven, duygulandıran fotoğraflarla adeta bir müze görünümünü andıran dernekte Balkan kültürünü yemekleri ve müzikleriyle de yaşatmaya yönelik faaliyetler gerçekleştireceklerini söyledi.