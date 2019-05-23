Dersi açık havada oyunla işlediler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1,6 milyon çocuk için 'Dersi açık havada oyunla işle' çağrısı üzerine Amasya Zübeyde Hanım Üçler İlkokulunda “Okul Dışarıda Günü” etkinliği kapsamında öğrenci ve öğretmenler dersi açık havada oyunla işledi.

Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde “Okul Dışarıda Günü" ve "Dünya Oyun Oynama Günü" etkinlikleri kapsamında sınıflarını açık havaya taşıyıp derslerini oyun oynayarak işledi. Okul Müdürü Hasan Hüseyin Aktaş, etkinlikle ilgili şunları kaydetti:

“23 Mayıs Okul Dışarıda Günü nedeni ile öğretmen ve öğrencilerimiz derslerini okulumuzun bahçesinde oyun oynayarak işlediler. Okul Dışarıda Günü açık havada öğrenmeyi, oynamayı kutlamak ve ilham vermek için yapılan küresel bir kampanyadır. Bizde okulumuz olarak bu kampanyaya katılmak istedik. Okul Dışarıda Günü'nde dünyada 1 milyon 692 bin 167 çocuk sınıflarını açık havaya taşıyıp ve derslerini oyun yoluyla işliyorlar. Bizim öğrencilerimiz de oyun oynadılar, ardından açık havada kitap okudular ve şarkılar söyledi.

Öğrencilerimiz yıl boyunca öğrendikleri konuları açık havada çeşitli etkinlikler yaparak eğlenceli bir şekilde pekiştirdiler. Bu sayede öğrencilerimiz ekip çalışması, dayanıklılık becerilerini geliştirmekle kalmayıp oyun oynayarak eğlenerek öğrenmiş oldular. Etkinliğe katılan tüm öğrencilerimiz keyifli zaman geçirmiş oldular. Buradaki amacımız, açık havada öğrenimin çocukların sağlığını iyileştirmesini, öğrenme ile arasındaki ilişkiyi güçlendirmesi ve çevreleriyle daha kuvvetli bağlar kurmalarını sağlar. Oyun oynamak yalnızca dayanıklılık, ekip çalışması kritik yaşam becerilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda çocukların çocukluklarından zevk almalarını sağlar. Çünkü oyun, çocuğun en öncelikli uğraşıdır”.