Dip: "Amasya halkının hakkı olan Akdağ suyunu söke söke alacağız"

Başkan Sarı gibi kendilerinin de Amasya halkının hakkını her zaman gözeteceklerini ifade eden Dip, "Amasya halkının büyük bir desteğiyle belediye başkanı seçildikten sonra Amasya'da büyük bir değişim başlatan ve ezber bozan Mehmet Sarı, Amasyalının hakkı olan ve gasp edilen Akdağ suyunu tekrar Amasyalının musluklarından akıtmaya kararlı” diye konuştu.

"Amasya halkını ve STK'ları desteğe çağırıyoruz”

Ferhat'ın Şirin'e olan aşkı gibi Mehmet Sarı'nın da Amasya'ya karşılıksız bir aşk beslediğini dile getiren Dip, şunları kaydetti:

“Bizler Amasya Ülkü Ocakları olarak, Amasya'nın vatan ve millet sevdalısı gençleri olarak Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın vermiş olduğu mücadelenin şahidiyiz ve her zaman olduğu gibi en büyük destekçisiyiz. Birilerinin bu sudan rant sağlayacak diye, Amasya'nın evlatlarının hakkını kimseye vermeyeceğiz. Gerekirse Akdağ'da kaptajların başında bekleyeceğiz ve Amasya halkının hakkı olan Akdağ suyunu söke söke alacağız. Amasya halkını ve STK'ları Mehmet Sarı'nın verdiği bu haklı mücadelede desteğe çağırıyoruz.”