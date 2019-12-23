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Direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti

Amasya’da direksiyon başında fenalaşan sürücü kaza yaptı.

Amasya'da direksiyon başında fenalaşan sürücü kaza yaptı. Araç kaldırıma çıkarken, hastaneye kaldırılan sürücü kurtarılamadı.


Edinilen bilgiye göre, Dere Mahalle Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde 05 ED 580 plakalı aracı ile seyir halinde olan Avni Kurşun (58) direksiyon başında fenalaştı. Direksiyon başında yığılan sürücünün kullandığı otomobil kaldırıma çıktı. Çevredekilerin durumu 112 sağlık ekiplerine bildirmesi ile olay yerine gelen ambulansla Kurşun, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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