Doluca köyünde süt evi açıldı

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Doluca köyü muhtarı ve üretim yapan üye üreticilerle yer ve bina masrafları ortaklaşa karşılanarak yapılan süt evine birlik tarafından süt soğutma tankı, termosifon, elektrik, su tesisatı, lavabo, süt pompası ve fayans giderleri karşılandı. Ayrıca süt evine köyden bir üreticinin istihdamıyla üretilen sütün sabah ve akşam alımı yapılmakta aynı zamanda sütün soğutularak kalite kontrolleri yerinde yapılması sağlanıyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan birlik başkanı Güner Arslan, “Amacımız ilimizde hayvansal üretim yapan kır ve kırsalda yaşayan üreticilerimizin süt üretimlerini artırabilmek, üreticilerimizi süt sığırcılığına teşvik edebilmek ve üretimin değeri fiyattan pazarlanmasını sağlayabilmektir. Doluca Köyü eski adıyla Halaz köyünün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Amasya il merkezine 67 km, Gümüşhacıköy ilçesine 15 km uzaklıktadır. Köyde Şarlayık adı verilen piknik ve mesire alanı bulunmaktadır. Geleceğimiz için üret Türkiye'm” dedi.