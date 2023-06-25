Düğüne giderken kaza yaptılar, yanan araçta can verdiler: 3 ölü

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yanan otomobilde aynı aileden 3 kişi can verdi.

Yakınlarının düğünü için Merzifon'dan Gümüşhacıköy'e doğru yola çıkan Zafer Oktay'ın kullandığı 10 AEV 172 plakalı otomobil, Akörüne kavşağı mevkiinde arızalandı. Arkadan gelen Sami Erboğa yönetimindeki 05 KD 947 plakalı otomobil arızalanan otomobile çarptı. Çarpışma sonrası yangın meydana gelen otomobildeki Zafer Oktay, yolcular Elif Oktay ve Sultan Oktay yanarak can verdi. Yaralanan diğer aracın sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.