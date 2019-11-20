Dünya Çocuk Hakları Günü geleneksel çocuk oyunları ile kutlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü geleneksel çocuk oyunları ile kutladı.

Bir alışveriş merkezinde gerçekleşen etkinliğe Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırlangıç ve çok sayıda çocuk katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü halk oyunları ekibinin gösterileriyle başlayan çocuk şenliği, Amasya Gençlik Hizmetleri gönüllü gençlerinin çocuklara yağ satarım, bal satarım, ip çekme, çuval yarışı ve matrak oyunu oynatmasıyla devam etti.

Vali Varol şenliğe katılan tüm çocuklarla tek tek ilgilendi. Çocuklar yüzlerini boyatmayı da ihmal etmedi.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, “Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bugün çocuklarımızla bir şenlik gerçekleştiriyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar teşkilatımızın organizesinde ilimizdeki alışveriş merkezinde sabahtan da bir takım etkinliklerimiz oldu. Çocuklarımız gerçekten cıvıl cıvıl, onlarla bir araya geldik, aileleriyle bir araya geldik ve bugünün önemini hatırlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla çok keyifli etkinlikler gerçekleştirdik. Bu konudaki farkındalığın çok önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Amasya Gençlik Merkezi Müdürü Şahin Gümüş, “Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olduğu için çocuklarımıza geleneksel çocuk oyunlarımızı oynattık" diye konuştu.

Çocuklar kendi günlerini doyasıya kutladı.