Dünya kupasının LED ekranları Amasya'dan

Amasya'da faaliyet gösteren, Türkiye'nin ilk yerli LED (Light Emitting Diode) ekran fabrikası, 2022'de Katar'da yapılacak dünya kupasının LED ekranlarını üretecek.

İstanbul Havalimanı ile son dönemde inşa edilen stadyumların ekranlarının yanı sıra pek çok televizyon markasının LED ekranlarını üreten firma, HAVELSAN ile iş birliğinde Katar'daki akıllı şehirlerin ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nın oynanacağı stadyumların LED ekranlarını üretmek için çalışmalara başladı.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Berber, "LED sektöründe birinci Çin, ikinci Amerika üretim yapıyor. Amerika'dan sonra Türkiye bizimle beraber üçüncü üretici oldu dünya çapında. Bu bizim için sevindirici, gurur verici bir durum. Çin'den gelen bir takım ürünlerde ciddi garanti ve servis sorunları oluşuyor. Biz bu sorunları görerek, Türkiye'de üretim yapmaya başladık. İşin zorundan başladık aslında kolay kolay kimsenin cesaret edemediği bir sektöre girdik. Çok şükür 2016'da başlayan bu süreç bugün geldiğimiz zaman itibariyle çok hızlı yol kat ettik. Türkiye'nin çok önemli projelerine LED ekran ürettik. Başta yeni havalimanı olmak üzere birçok Türkiye'nin önde gelen markasının LED ekran projelerinde bulunduk ve çözümler oluşturduk. TAGLIG sürecinde tek başımıza değiliz. Zaten Amasya'da üretim yapmamızın sebeplerinden birisi devletimizin desteklerinden istifade etmekti ve bunu fazlasıyla aldık. Hali hazırda KOSGEB ve HAVELSAN'la stratejik işbirliğimiz devam ediyor. Bu kapsamda HAVELSAN'la led ekran sektörüne yeni bir ufuk yeni bir soluk getirebilir miyiz, LED ekranın standartlarını yükseltebilir miyiz diye ciddi çalışmalar içerisindeyiz" dedi.

Katar'daki 2022 Dünya Kupası için ciddi bir hazırlık içerisinde olduklarını anlatan Berber, "Katar da bu anlamda Türkiye ile entegre çalışıyor. Zaten iki ülke arasında çok ciddi stratejik bir bağ var, bağlantı var. Bu anlamda biz de seferber olduk. 2022 Dünya Kupası'nda Katar stadyumlarına LED ekranları inşallah TAGLIG markası olacak. Nasıl ki dünyanın en önemli projesi yeni havalimanı, İstanbul Havalimanı uluslararası standartlarda iş alan havalimanına Amasya'dan LED ekran ürettik. 2022 Dünya Kupası'nın statlarındaki LED ekranlarını da vereceğimizi ümit ediyoruz. Bunun için canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.

Firma Almanya, Makedonya, İrlanda, Dubai, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Katar'a ihracat yaparken, 2019'un ikinci yarısında Amerika, Fransa, İran, Irak, Rusya, Kuveyt ihracat yapmayı planlıyor ve ortalama 100 kişiye istihdam sağlıyor.