'Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü'nde Amasya yeşile büründü

Bu kapsamda Amasya'da da Harşena Kalesi, Kral Kaya Mezarları ve şehrin diğer noktaları yeşil ışıklar yakılarak farkındalık oluşturuldu. Amasya Valiliği Yalı Boyu evleri, Harşena Kalesi, Kral Kaya Mezarları ve turizm aksında bulunan noktaları yeşil renkli ışıklarla ışıklandırarak bu konuda farkındalık oluşturdu.

Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, “Bugün Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü. Sayın Bakanımızın talimatları ve Amasya Valiliğimizin katkılarıyla bugün Amasya Yeşilırmak'ın rengine büründü. Harşena Kalesiyle, Kaya Mezarlarıyla, diğer tarihi dokularıyla, Beyazıt Cami ile yeşil oldu. Belediyemizde sokak aydınlatmalarını yeşile dönüştürdü. Yani il dahilinde ciddi bir farkındalık oluşturuldu. Böylelikle ülkemizde yaşayan yaklaşık 300 bin civarı Serebral hastasının, engellisinin farkına varmış olduk. Ülkemizde yaklaşık 300 bin Serebral Palsi hastamız, engellimiz var. Bunun 108 bini tedavi edilmiştir. Bu konuda farkındalık oluşturmamız gerekiyor ki bu engellilerimize toplum davranışı öğrensin. Onlarla ilgili alt yapı oluşsun ama ondan da önemlisi genellikle doğum esnasında doğum öncesi geçirilen ateşli hastalıklarla v doğum sonrasındaki kısa sürede ortaya çıkan bir hastalık, bir halk sağlığı sorunu. Bu konuda da bir duyarlılık oluşsun. Erken tedavi ve teşhisle hastalığın da önüne geçelim. Bugünkü yeşil ışığın manası anlamı bu.” dedi.

Dünya genelinde 17 milyon serebral palsili olduğu bilinmekte, Türkiye'de ise her yıl 6 binden fazla bebeğe serebral palsi tanısı konuluyor.