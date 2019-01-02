Duygulandıran hediyeler Afrinli öğrencilere ulaştı

Amasya'daki bir lisede öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü için hediye kabul etmeyip Afrin'deki bir okula yardım için öğrencileriyle birlikte düzenledikleri proje kapsamında topladıkları kırtasiye ve ihtiyaç malzemeleri yerine ulaştırıldı. Hediyeleri sevinçle alan Yukarı Hacı Kanlı köyündeki ilkokul öğrencileri, Macit Zeren Fen Lisesi öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarıyla gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile huzura kavuşan Afrin'in Raco bölgesinde güvenliği sağlayan Mehmetçiklere destek olmak için daha önce okullarında dalgalanan Türk bayrağını gönderen Amasya Macit Zeren Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri bu sefer de aynı bölgedeki öğrencilerin yüzünü güldürmek amacıyla harekete geçmişti.

Öğretmenlerinin isteği üzerine hediye almayan öğrencilerin Afrin'in Raco bölgesinde bulunan Yukarı Hacı Kanlı köyündeki ilkokulda bulunan 40 çocuk için hazırlayıp gönderdiği malzemeler yerine ulaştı. Hediyeleri açınca yüzleri gülen öğrenciler karton kutusuna Türkçe ve Arapça teşekkür mesajı yazdılar.