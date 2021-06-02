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Ebabil kuşu itfaiye merdiveniyle uçuruldu

Amasya’da itfaiyecilerin mahsur kaldığı evden çıkarttığı ebabil kuşu, itfaiye merdiveninin yerden 25 metre yükseğe çıkartılması sonrası uçuruldu.

Amasya'da itfaiyecilerin mahsur kaldığı evden çıkarttığı ebabil kuşu, itfaiye merdiveninin yerden 25 metre yükseğe çıkartılması sonrası uçuruldu.


Bahçeleriçi mahallesinde bir evin mutfağına girerek dolapta mahsur kalan ebabil kuşu durumun bildirildiği itfaiyeciler tarafından çıkartılarak kurtarıldı. Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasına getirilen kuş hakkında bir süre araştırma yapan görevliler yüksekten süzülerek salınması gerektiğini öğrenmeleri üzerine aracın merdiveniyle 25 metre yüksekliğe çıktı.


Ebabil kuşu, itfaiyecinin Besmele çekmesi sonrası doğaya salınarak uçuruldu.

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