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Ebeveynler çocukları sayesinde sigarayı bırakacak

Amasya İl Sağlık Müdürlüğünün “Sağlık İçin Bir Ders de Bizden” projesi kapsamında ebeveynler, çocukları sayesinde sigarayı bırakacak.


Sağlık personeli tarafından Atatürk İlköğretim ve Vali Hüseyin Poroy İlköğretim Okulu öğrencilerine sağlık okuryazarlığını geliştirmek adına "Ağız ve Diş Sağlığı", "Fiziksel Aktivite ve Obezite”, “İlk Yardım, 112 Çağrı Merkezi", "Teknoloji Bağımlılığı" ve "Sigaranın Zararları" konulu eğitimler verildi.


Eğitim sonunda ebeveynleri sigara kullanan öğrencilerden ailelerine sigarayı bırakmaları için mektup yazmalarını içeren "Sigaraya Veda Mektubu", sigara kullanmayan ebeveynlere de teşekkür mektubu yazmaları istendi.


Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, “Sağlık İçin Bir Ders de Bizden projemiz sayesinde ebeveynlerin, çocukları sayesinde sigarayı bırakmalarını hedefliyoruz. Bu kapsamda öğrencilere verdiğimiz eğitimin ardından öğrencilerimizden sigara kullanan ebeveynlerine 'Sigaraya Veda Mektubu', kullanmayan ebeveynlere de teşekkür mektubu yazmalarını istedik. Öğrencilerden de olumlu tepkiler aldık. Bu sayede birçok ebeveynin sigarayı bıraktığını biliyoruz. Böylelikle ebeveynlerde sigara kullanımının zararları konusunda farkındalık oluşturmak amaçladık. Amacımıza da ulaştığımızı düşünüyorum. Projemiz sayesinde olumlu geri dönüşler alıyoruz” dedi.

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