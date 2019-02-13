Efsane aşıkları kavuşturan müze

Hikayeleri filmlere ve kitaplara konu olan dünyaca ünlü aşıklar, dünyadaki ilk ve tek aşıklar müzesi olma özelliği taşıyan Amasya'da bulunan Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi'nde birbirlerine kavuştu.

Ferhat ile Şirin'in, Kerem ile Aslı'nın, Leyla ile Mecnun'un, Mimar Sinan ve Mihrimah Sultan'ın, Romeo ve Juliet'in hikayelerinin maket ve heykellerle dönemlerine özgü dekorlarla müzik eşliğinde ziyaretçilere sunulduğu müzede Anadolu aşık, yavuklu kültürleri, ilahi aşk gibi temalar da maket, ışık ve müzik eşliğinde anlatılıyor. Ayrıca müzeye gelen misafirler dillere düşmüş sözlerin tezeneyle hayat bulduğu Aşık Veysel, Karacaoğlan, Aşık Mahsuni Şerif ve Dadaloğlu ile de karşılaşıyor.

Ferhat'ın Şirin için dağları deldiği tarihi su kanalının önünde Amasya Belediyesi tarafından oluşturulan müzeyi 6 yılda binlerce kişi gezdi. Müzenin inşasından önceki durumunu hatırlatan Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, "Etrafında metruk yapıların oluştuğu, çöp atılan, hurdaların atıldığı bir alandı. Hep içimizde kanayan bir yaraydı. Hikayeyi bilen insanların oraya gidip baktıkları zaman çok nahoş bir durum vardı. O bölgeyi kamulaştırıp özel bir projeyle beraber güzel bir müze oluşturduk” dedi.

İçinde nikah salonu da bulunan müzenin özellikle yaz döneminde dolup taştığını ve geçen yıl 80 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini hatırlatan Başkan Özdemir, “Bildiğimiz kadarıyla böyle aşıkların topluca işlendiği, hikayelerinin anlatıldığı tematik bir müze olarak sadece burası var” diye konuştu.

Samsunlu Hayriye Kanat, çok beğendiği müzeye daha önce 4 defa daha geldiğini anlattı. Ailesiyle birlikte Ferhat Su Kanalı'nın içinde yürüyen Tacettin Yüce ise şimdilerle devrin değiştiğini ve efsane aşkların kalmadığını söyledi.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde yoğun ilginin olması beklenen müze son yıllarda gelin ve damatların dış fotoğraf çekimi için tercih ettiği mekan haline geldi.