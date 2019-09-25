Dr. Süleyman Elmacı, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları"nın finalinde "Eğitim" kategorisinde Türkiye birincisi olan ve İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) ödül alan gençleri, proje danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kara ile birlikte düzenlenen basın toplantısında tebrik etti.

Amasya Üniversitesini katıldıkları yarışmalarda başarıyla temsil eden gençlerle gurur duyduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “Üniversitelerin görevlerini eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet olmak üzere üç grupta toplayabiliyoruz. Üniversiteler toplumsal gelişimin öncüsüdürler. Bugün burada araştırma faaliyetleriyle eğitimin birleştiği bir proje sonucunda alınan ödülü ve bu ödülün getirdiği mutluluğu paylaşmak için bir araya geldik. TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmalarda önce Eğitim Fakültesi öğrencilerimiz Kayseri bölge birincisi oldular. Türkiye geneli final yarışmasında da 'Otizm Spektrum Bozukluğuna Yönelik Artırılmış Gerçeklik Uygulaması' isimli bilimsel araştırma projeleriyle, yarışmanın 'Eğitim' kategorisinde birincilik ödülü aldılar. Teknofest 2019 kapsamında düzenlenen ödül töreninde, proje ekibi ödüllerini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldılar. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Akademisyenlerimizin ve gençlerimizin bilimsel çözüm üretmelerini, bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmelerini teşvik etmeye devam edeceğiz. Akademisyen ve gençlerimize bir kez daha teşekkür ediyor, ülkemize değer katacak yeni çalışmalar ve ödüller beklediğimizi de belirtiyorum” dedi.

Projeye danışmanlık yapan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kara, Amasya Üniversitesini hem Kayseri bölge yarışmasında hem de Türkiye geneli final yarışmasında başarıyla temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek; değerli katkılarından dolayı genç araştırmacılar Ekrem Hamza Canbağ, Muhammed Murat Gümüş, Mustafa Yazıcı'ya, teknoloji danışmanlığı desteği sunan Öğr. Gör. Hakan Özcan olmak üzere emeği geçen bütün akademisyenlere ve üniversite yönetimine teşekkürlerini iletti.

Proje ekibinde yer alan Muhammed Murat Gümüş ise, “Yarışmaya ‘Kod Adı 47' olan projemizle katıldık. ‘Projemiz down sendromlu bir öğrencimizin ihtiyaçlarından yola çıkarak hazırlandı. Normal insan vücudunda 46 olan kromozom sayısı bilindiği üzere down sendromlularda 47'dir. Projemizin adını bu nedenle 47 kromozomunu temsilen ‘Kod Adı 47' olarak belirledik. Kendi gözlemlerimiz ve özel öğretim hocalarımızla görüşerek çalışmamızı ilerlettik. Bu çalışma Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü(BÖTE) lisans dersimizdeki proje ödevinden yola çıkarak hazırlanmış bir projedir. Teknofest 2019'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül almamızda bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Rektör hocamıza da bugünkü davetleri için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Basın toplantısı Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı'nın ödül alan proje ekibine hediye takdiminin ardından sona erdi.