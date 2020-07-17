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Eğitim masaya yatırıldı

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar değerlendirildi.


Merzifon Kaymakamlığı toplantı salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların değerlendirildiği bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale başkanlığında gerçekleşen toplantıya Amasya İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ve şube müdürleri katıldı.


Toplantıda İlçe Kaymakamı Demirkale ve İl Milli Eğitim Müdürü Kösterelioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden brifing aldı.


"Okullar, Eğitim Durumu, Başarıyı Artıracak Uygulamalar, Problemler, Talepler, Pandemi Sonrası Eğitim" gibi konu başlıklarından oluşan bilgilendirme toplantısında, karşılaşılan sorunlara çözümler aranırken, yapılacak çalışmaların da planlaması yapıldı.

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