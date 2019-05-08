Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Amasya'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet yol kenarına devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Amasya'dan Çorum'un Mecitözü ilçesi istikametine giden Davut Öksüz (62) idaresindeki 05 RA 116 plakalı açık kasa kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarına devrildi. Kazada araç sürücüsü Öksüz ve araçta yolcu olarak bulunan Hanife Öksüz (82) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılırken sürücü Davut Öksüz'ün (62) ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.