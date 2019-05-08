İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Amasya’da ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet yol kenarına devrildi.

Amasya'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet yol kenarına devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Amasya'dan Çorum'un Mecitözü ilçesi istikametine giden Davut Öksüz (62) idaresindeki 05 RA 116 plakalı açık kasa kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarına devrildi. Kazada araç sürücüsü Öksüz ve araçta yolcu olarak bulunan Hanife Öksüz (82) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılırken sürücü Davut Öksüz'ün (62) ehliyetinin olmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.