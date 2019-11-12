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Ekim ayında 14 bin 37 yolcuya hizmet verildi

Amasya Merzifon Havalimanında ekim ayında 14 bin 37 yolcuya hizmet verildi.


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından açıklanan 2019 yılı Ekim ayı havalimanı istatistiklerine göre Amasya Merzifon Havalimanında iç hat yolcu trafiği 14 bin 37 oldu.


Ekim ayında Amasya Merzifon Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 103, dış hatlar uçak trafiği 2 olmak üzere toplam uçak trafiği 105 olarak gerçekleşti. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 94 ton olarak kayıtlara geçti.


10 aylık gerçekleşmeler: Amasya Merzifon Havalimanında 2019 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 141 bin 248, uçak trafiği bin 74, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 176 ton olarak gerçekleşti.

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