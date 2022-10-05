Elma hasadına başlanan Amasya'da bahçeler rengarenk

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Amasya'da hasat dönemi başladı. Elmanın 2 bin yıldır yetiştirildiği kentte bu sene ürün kalitesi ve fiyatlar üreticisini memnun etti.

Erken saatlerden itibaren rengarenk hale bürünen bahçelerin yolunu tutan çiftçiler merdivenlere tırmanıp gün boyunca elma topluyor. Sandıklara dizilen elmalar satışa ve depolara gönderiliyor. Yere düşenler de ekonomiye kazandırılması için toplanıp fabrikalara ulaştırılarak meyve suyuna dönüştürülüyor.

“Bu yıl tek eksiğimiz Amasya misket elması”

Bu yıl elmaların rekolte ve kalitesinin güzel olduğunu belirten Ziyaret beldesinden Ümit Damatoğlu, “Maliyetler arttı ama fiyatlarda iyi. Çeşidine göre kilosu 4 lira ile 7 lira arasında değişiyor” dedi.

Birer yıl arayla ürün veren kentin sembolü misket elmasının bu yıl çok az olduğunu anlatan Damatoğlu, “Bu yıl tek eksiğimiz Amasya misket elması. Geçen yıl verim çoktu. Ağaçlar bu yıl dinlenmeye geçti” diye konuştu.

“Sağlamı kasaya, zedelisi, sakatı fabrikaya”

Misket elmasının coğrafi işaret tescilli olduğuna vurgu yapan Saliha Uyar, “Amasya'nın elması meşhurdur. Elma Amasya'nın sembolüdür” şeklinde konuştu.

Yapılan arkeolojik kazılarda kentte bu meyvenin 2 bin yıldır yetiştirildiği kanıtlandığını hatırlatan Hayri Kabakçı, dedelerinden öğrendikleri meyveciliği gelecek kuşaklara aktarmayı önemsediğini söyledi. Yere düşen bir elmayı dahi boşa vermediklerine işaret eden Kabakçı, “Sağlamı kasaya, zedelisi, sakatı fabrikaya” ifadelerini kullandı.

Çocukluğundan bu yana ömrü bahçelerde geçen Bekir Damatoğlu ise yağışların çok olduğu kış ve ilkbaharda zirai don olayı yaşanmadığı için bereketli bir sezon geçtiğine işaret ederek toplanan elmaların kış boyunca taze tutulması için soğuk hava depolarına konulduğunu anlattı.