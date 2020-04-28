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Emekli emniyet mensupları unutulmadı

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yaşayan emekli emniyet mensupları ziyaret edildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü emekli emniyet mensubu personellerini evlerinde ziyaret eden Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerine tıbbı maske takdim etti. Emekli polis ve bekçilerin hal ve hatırlarını soran ekipler, talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını da giderdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren emekli polis ve bekçiler, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ve korona virüsle mücadele eden tüm emniyet mensuplarına teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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