Emekli öğretmenler 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikti

Amasya'nın Taşova ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında Taşova Orman İşletme Müdürlüğü tarafından temin edilen fidan tohumları toprakla buluşturuldu.

Ülke genelinde Orman Bölge Müdürlüğü ve bağlı birimlerince; daha yeşil bir Türkiye için saat 11.11'de 83 milyon ağaç fidanı aynı anda toprakla buluştu. Taşova Orman Deposu üstünde Orman arazisine ait alanda 500, toplamda ilçe geneline 5 bin fidan adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinlikte protokolün yanı sıra Taşova'da görev yapmış iki Emekli Öğretmen Fevziye (63) ve Rafet Öztürk (64) gelecegenefes.com adresinden sahiplendikleri fidanları Belediye Başkanı Bayram Öztürk'le beraber toprakla buluşturdular.

Küçük yaşta TEMA gönüllüsü olarak etkinlik alanında bulunan 4.5 yaşındaki Ayaz Aydın, “Türkiye çöl olmasın, Geleceğe nefes olalım” diyerek Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk'le birlikte iki fidanı toprakla buluşturup suladı.

Emekli Öğretmen Rafet Öztürk, "Milli Ağaç Bayramı'nı kutlamak için geldik. Belediye Başkanımız Bayram Öztürk ve Emekli Öğretmen eşim Fevziye Öztürk ile birlikte. Birer tane çam sakızı çoban armağanı olsun diye ceviz ağacı diktik. Vatanımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Bugün Taşova Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Milli Ağaç Bayramı etkinliği kapsamında, yine orman deposunun üst kısmında, ceviz ağaçlarını dikmek üzere Taşova'daki protokol ve emekli öğretmenlerimizle, eski meslektaşlarımızla bugün buradayız hep beraber ağaç dikiyoruz. Ormanın, çevrenin ve yeşilin çok önemli olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bu son dönemlerde yeşilin öneminin daha arttığı bir bilinçlenme dönemine girmiş olmakla beraber dolayısıyla böyle bir dönemde bir ağacın bile, bir yeşil fidanın bile ne kadar değerli olduğunun fikrinden hareketle Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından organize edilen bir törende bulunmak değerlidir, önemlidir” diye konuştu.