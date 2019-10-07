En çok atık pil toplayan 3 okul ödüllendirildi

Amasya'da Atık Pil Toplama Kampanyası kapsamında en çok atık pil toplayan 3 okula ödülleri Vali Dr. Osman Varol tarafından verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık' projesi kapsamında öğrencilere atık pil toplama alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen kampanya sonucu ilk 3 sırada yer alan Akşemsettin İlkokulu, Sabuncuoğlu Şerefeddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Taşova Esençay Ortaokulu öğrencileri ve okul yöneticileri ödüllerini aldı.

90 kilogram atık pil toplayan Akşemsettin İlkokulu, 67,4 kilogram atık pil toplayan Sabuncuoğlu Şerefeddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 32 kilogram atık pil toplayan Taşova Esençay Ortaokulu öğrencilerini tebrik eden Vali Varol, çevreye duyarlılığının gelişmesinde öğrencilerin bilinçlendirilmesinin önemini belirtti.

Vali Varol, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) ile birlikte sürdürülen kampanya kapsamında atık pillerin kaynağında ayrı toplanarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Özkan Kaya'dan bilgi aldı.