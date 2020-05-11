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Engelli genci makam aracı ile annesinin mezarına götürdü

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, engelli genç Serdar Taşkaya’yı (39) makam aracıyla annesinin mezarına götürdü, birlikte dualar okudu ve çiçekler dikti.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, engelli genç Serdar Taşkaya'yı (39) makam aracıyla annesinin mezarına götürdü, birlikte dualar okudu ve çiçekler dikti.


Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok kanser hastası olan annesini 7 ay önce kaybeden ablası ve eniştesi ile birlikte yaşayan zihinsel engelli genç Serdar Taşkaya'yı Anneler Günü dolayısıyla makam aracına alarak annesinin mezarına götürdü. Mezar taşını yaptırma sözünü verdi.


Zihinsel engelli genç Serdar Taşkaya'dan haberdar olduktan sonra harekete geçerek ona sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiklerini Anneler Günü'nde annesinin kabrine getirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Fatih Üçok, “7 ay önce annesini kaybeden serdar kardeşimiz annesini kesintisiz her gün ziyarete gidiyor. Bugün de Anneler Günü olması dolayısıyla onu makam aracımız ile birlikte annesinin mezarına getirdik. Birlikte dualar ettik, çiçekler diktik. Serdar kardeşimize annesinin mezar taşını yapma sözü verdik. Hayatta olan annelerimize sağlık sıhhat diliyor, vefat eden annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. “ dedi.

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