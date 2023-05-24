Enstrüman çalmayı bilmiyorlardı, şimdi 140 kişilik orkestra oluşturdular

Amasya Alptekin Anadolu Lisesi'nde öğrenciler 140 kişilik orkestra oluşturdu.

6 ay öncesine kadar enstrüman çalmayı bilmeyen öğrenciler müzik derslerinde planlı bir eğitimden geçti. Sonrasında oluşturulan orkestra ilk konserinde siyah giysiler giyerek depremzedelere saygı için Kahramanmaraş yöresine ait "Çeşmi Siyahım" türküsünü seslendirdi.

Müzik alanında ses getiren projelere imza atan müzik öğretmeni Seyit Alper Kartal'dan eğitim alan öğrenciler okul bahçesinde bağlama, gitar, def, elektro gitar ve keman gibi enstrümanları birlikte uyum içinde çalıp türkü ve şarkıları seslendirdi. Her öğrencinin bir enstrüman öğrenmesi için çaba harcayan Kartal, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketini unutturmamak amacıyla ilk eser olarak Kahramanmaraş yöresine ait "Çeşmi Siyahım" türküsünü seslendirdiklerini söyledi.

Şarkı ve türküleri çalıp söylemekten keyif aldıklarını anlatan 11. sınıf öğrencisi Ayşenur Gökçen Ekim, “Başta çok korkuyor, endişeleniyordum. Ama aldığımız eğitim sonucu ve hocamızın sayesinde enstrüman çalmayı öğrendik. Güzel bir orkestra oluşturduk” dedi.

Bu sayede arkadaşlarıyla kaliteli vakit geçirdiklerine değinen 9. sınıf öğrencisi Ege Ayan da “Stres attık. Enstrüman çalmayı öğrenmen gerçekten güzeldi. Ayrıca depremzedelere armağan etmekten mutluyuz” şeklinde konuştu.